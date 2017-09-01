تطبيق من "سوني" يتيح لهاتفك التقاط صور ثلاثية الأبعاد

تطبيق يتيح لهاتفك التقاط صور ثلاثية الأبعاد

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
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1:06

تطبيق يمكنك من إنتاج صور ثلاثية الأبعاد بهاتفك الذكي.

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