تطبيق من "سوني" يتيح لهاتفك التقاط صور ثلاثية الأبعاد
تطبيق يتيح لهاتفك التقاط صور ثلاثية الأبعاد
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
1:06
تطبيق يمكنك من إنتاج صور ثلاثية الأبعاد بهاتفك الذكي.
تطبيق يمكنك من إنتاج صور ثلاثية الأبعاد بهاتفك الذكي.
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