ما هي مميزات ساعة "Huawei Watch2" الذكية؟

ما هي مميزات ساعة "Huawei Watch2" الذكية؟

تكنولوجيا
لين الفيصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و59 دقيقة.
ساعاتهواويتقنية وتكنولوجياتكنولوجياتك مع بلسيت
3:00

تعرفوا إلى ساعة هواوي الذكية وميزاتها الفريدة من نوعها!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك بأن ساعة هواوي الجديدة ركزت على الرياضيين بتصميمها، وقد تمنحهم بعض الميزات الخاصة التي تنفرد بها "Huawei Watch 2" عن غيرها من الساعات الذكية. 

ساعاتهواويتقنية وتكنولوجياتكنولوجياتك مع بلسيت