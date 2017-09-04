ما هي مميزات ساعة "Huawei Watch2" الذكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك بأن ساعة هواوي الجديدة ركزت على الرياضيين بتصميمها، وقد تمنحهم بعض الميزات الخاصة التي تنفرد بها "Huawei Watch 2" عن غيرها من الساعات الذكية.