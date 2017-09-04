دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك بأن ساعة هواوي الجديدة ركزت على الرياضيين بتصميمها، وقد تمنحهم بعض الميزات الخاصة التي تنفرد بها "Huawei Watch 2" عن غيرها من الساعات الذكية.
ما هي مميزات ساعة "Huawei Watch2" الذكية؟
ما هي مميزات ساعة "Huawei Watch2" الذكية؟
تكنولوجيا
لين الفيصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و59 دقيقة.
3:00
تعرفوا إلى ساعة هواوي الذكية وميزاتها الفريدة من نوعها!
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