صاروخ "فالكون 9" ينقل مركبة فضاء سرية للجيش الأمريكي

فالكون 9 ينقل مركبة فضاء سرية للجيش الأمريكي

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و11 دقيقة.
أمريكاالفضاءسلاح الجو الأمريكيشركاتعلوم الفضاء
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استغرقت رحلة إقلاع المركبة الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس وهبوطها 9 دقائق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "سبيس أكس" مركبة تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى الفضاء، الخميس، بواسطة الصاروخ فالكون 9، في عملية الإطلاق الثالثة عشر لهذا الصاروخ، إذ تسعى سبيس إكس إلى خفض تكاليف رحلات الاستكشاف في الفضاء عن طريق إعادة استخدام الصواريخ.

أمريكاالفضاءسلاح الجو الأمريكيشركاتعلوم الفضاء