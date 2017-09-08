صاروخ "فالكون 9" ينقل مركبة فضاء سرية للجيش الأمريكي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "سبيس أكس" مركبة تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى الفضاء، الخميس، بواسطة الصاروخ فالكون 9، في عملية الإطلاق الثالثة عشر لهذا الصاروخ، إذ تسعى سبيس إكس إلى خفض تكاليف رحلات الاستكشاف في الفضاء عن طريق إعادة استخدام الصواريخ.