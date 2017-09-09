محمد بن راشد يطلق "خدمات 1": ذكاء اصطناعي ومحطة تمثل 14 جهة حكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، السبت، مركزا جديدا للخدمات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلق عليه اسم "خدمات1."

جاء ذلك وفقا لما نشره الشيخ محمد بن راشد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أطلقنا بحمد الله مركزا نموذجيا لخدمات حكومة الإمارات بأبراج الإمارات 14 جهة حكومية بالاشتراك مع تقنية واتسون للذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية."

وتابع قائلا: "المركز الجديد ’خدمات 1‘ هو نموذج هدفه تجميع الخدمات في زيارة واحدة.. وعبر بوابة واحدة.. ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية.. المركز أيضا سيكون مختبرا لتجربة كافة اقتراحات الجمهور التطويرية.. ويضم منصة تجمع الجمهور مع الحكومة لمناقشة هذه الأفكار بشكل يومي."

وأضاف في تغريدة منفصلة: "المركز بداية ستتبعه مراكز، وخطوة ستتبعه خطوات، وابداع سيجرّ ابداعات.. ولن نقف، لأن هدفنا المركز الأول عالميا في الخدمات الحكومية بحلول 2020."