أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- آلاف القطع من المخلفات الفضائية تدور حول الأرض، ولذلك قام علماء من جامعة ستانفورد بابتكار جهاز مزود بمواد لاصقة خاصة بالفضاء للمساعدة في جمع وتنظيف هذه النفايات.
شاهد.. علماء يبتكرون جهازا لتنظيف النفايات الفضائية
علماء يبتكرون جهازا لتنظيف النفايات الفضائية
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 09 سبتمبر/ايلول 2017; 11:54 (GMT +0400).
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يجري تتبع 18 ألف قطعة من المخلفات من سطح الأرض للتمكن من تنظيف الفضاء من تلك النفايات الفضائية.
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