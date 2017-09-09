شاهد.. علماء يبتكرون جهازا لتنظيف النفايات الفضائية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- آلاف القطع من المخلفات الفضائية تدور حول الأرض، ولذلك قام علماء من جامعة ستانفورد بابتكار جهاز مزود بمواد لاصقة خاصة بالفضاء للمساعدة في جمع وتنظيف هذه النفايات.