شاهد.. علماء يبتكرون جهازا لتنظيف النفايات الفضائية

علماء يبتكرون جهازا لتنظيف النفايات الفضائية

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 09 سبتمبر/ايلول 2017; 11:54 (GMT +0400).
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يجري تتبع 18 ألف قطعة من المخلفات من سطح الأرض للتمكن من تنظيف الفضاء من تلك النفايات الفضائية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- آلاف القطع من المخلفات الفضائية تدور حول الأرض، ولذلك قام علماء من جامعة ستانفورد بابتكار جهاز مزود بمواد لاصقة خاصة بالفضاء للمساعدة في جمع وتنظيف هذه النفايات.

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