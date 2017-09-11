آبل تستعد لإطلاق الـ"آيفون" الجديد.. هذا ما يمكنك توقعه

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد 10 سنوات من إعلان ستيف جوبز عن هاتف "آيفون" الأصلي في سان فرانسيسكو، تستعد "آبل" لمَعلم جديد في تاريخها. إذ ستعلن الشركة عن تغييرات كبيرة في تصميم هاتفها الأيقوني، الثلاثاء المقبل.

ما هي خصائص الجهاز الجديد؟

من المتوقع أن تتكون النسخة الجديدة من هيكل مصنوع من "Stainless steel"، تستخدم الشاشة تقنية الصمامات الثانئية العضوية الباعثة للضوء (OLED)، ويبلغ حجمها 5.8 بوصة (ما يقارب 15 سم). كما تم استبدال الزر الموجود أسفل الجهاز العادي والذي يتم من خلاله الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، بأداة تحكم تظهر عبر اللمس.

ويُرجح البعض أن خاصية استخدام البصمة للتحقق من هوية المستخدم ستُستبدل بخاصية التعرف على الوجه "Facial recognition".

ماذا عن السعر؟

سيبلغ سعر الـ"آيفون" الجديد ألف دولار أمريكي تقريباً، وفقا للصحفي بموقع "بلومبيرغ"، مارك غورمان.

ماذا سيكون اسم الجهاز الجديد؟

لا تزال تسمية الجهاز الجديد غير معروفة حتى اللحظة، فقد تطلق آبل عليه اسم "iPhone 8"، ولكن من المرجح أن يكون اسم الجهاز الجديد " iPhone Pro" أو "iPhone SE".

تحديثات على الأجهزة الأخرى

لن تكتف "آبل" بإصدار نسخة جديدة من "آيفون" بل ستقوم أيضاً بإجراء تحديثات على أجهزتها السابقة، مثل "آيفون 7" و "آيفون 7 Plus"، ولن تتمتع هذه الأجهزة بخواص الجهاز الجديد لكنها قد تمتلك كاميراتها دقة أعلى ومعالجات (Processor) أسرع.

وستعمل جميع الهواتف، سواءً النسخة الجديدة أو النسخ المحدثة من الهواتف السابقة، باستخدام أحدث نسخة من نظام التشغيل "iOS 11".

ومن المتوقع أن تعلن "آبل" الثلاثاء أيضاً عن نسخ جديدة من منتجاتها الأخرى مثل ساعتها الذكية وتلفزيون آبل، وحواسيب "Mac". إذ يُرجح أن تتحرر النسخة الجديدة من ساعة "Apple Watch" الذكية من اعتمادها الكامل على هاتف "آيفون" لتشغيل تطبيقاتها. كما يرى الكثيرون أن "آبل" ستحدث "Apple TV" ليستطيع عرض الفيديو بدقة "4K".