هل أحدثَ جهاز "iPad" الجديد فرقاً لدى المصمّمين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آبل" عن نسختين جديدتين من أجهزة "iPad Pro" في مؤتمر "WWDC" مؤخراً، جربنا لكم كلتا النسختين، ومن وجهة نظر المصممين، وهي الفئة التي استهدفتها الشركة بالمواصفات الجديدة.