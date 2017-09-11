هل أحدثَ جهاز "iPad" الجديد فرقاً لدى المصمّمين؟

هل أحدثَ جهاز "iPad" الجديد فرقاً؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و51 دقيقة.
آبلتك مع بلسيتآي بادتكنولوجيا
3:05

ركزت شركة "آبل" على المصممين في جهازها الجديد "iPad Pro"، لكن هل بالفعل أحدث الجهاز الجديد فرقاً باستخدام المصممين له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "آبل" عن نسختين جديدتين من أجهزة "iPad Pro" في مؤتمر "WWDC" مؤخراً، جربنا لكم كلتا النسختين، ومن وجهة نظر المصممين، وهي الفئة التي استهدفتها الشركة بالمواصفات الجديدة. 

آبلتك مع بلسيتآي بادتكنولوجيا