أبل تكشف عن هواتفها الجديدة ايفون اكس وايفون 8 و8 بلس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت شركة "آبل" هواتفها أيفون 8 وأيفون 8 Plus بالإضافة إلى هاتف ايفون اكس الذي يأتي تخليدا للذكرى العاشرة على إطلاق هواتف أي فون، إذ قامت الشركة بإجراء تحديثات وإضافة ميزات جديدة لهاتفها الجديد الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية في 3 نوفمبر/تشرين ثاني القادم.

ويتميز الهاتف الجديد لـ "آبل" بإزالة الزر الموجود أسفل أجهزة الأيفون والذي ينقل المستخدم إلى الصفحة الرئيسية، لتصبح الشاشة أكبر مما كانت عليه في النسخ السابقة، كما أن شاشاة العرض ستمتد إلى أطراف الهاتف الذي يتكون هيكله من مادة "Stainless steel”"، الفولاذ المقاوم للصدأ، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

وتعتمد شاشة أيفون 8 و8 Plusعلى نظام OLED كما أنها تضم 458 Pixel في البوصة الواحدة، في حين أن المستخدم لم يعد بإمكانه استخدام بصمة اليد لفتح الهاتف بل أصبح يحتاج لتعريف وجهه، إذ يرسم الجهاز ما يشبه الخريطة لوجه المستخدم ليتأكد إن كان هو مالك الجهاز.

أما سعر هاتف ايفون اكس فسيبلغ 999 دولارا أمريكيا، وسيتم تصديره للخارج في 3 نوفمبر/تشرين ثاني القادم، أي بعد شهر من تصدير الأجهزة الأخرى التي أعلن عنها الثلاثاء.

سيتمكن مستخدمو الجهاز الجديد من أيفون شحنه عبر شواحن لا سلكية تتوقع شركة آبل أن تكون متوفرة في المقاهي والمطارات حول العالم قريبا.

ولن يتغير شكل أيفون 8 و 8 Plus عن النسخ السابقة من أيفون، إذ يبلغ طول الآيفون 8، 4.7 بوصة (ما يقارب الـ12 سم)، والأيفون 8 Plus ، 5.5 بوصة (ما يقارب الـ14 سم)، في حين تطورت فيه دقة الكاميرا بالإضافة إلى خاصية تعديل ألوان الصور بعد التقاطها.

يذكر أن آبل طرحت أيضا Apple Watch Series 3، و Apple TV الذي سيمتلك خاصية الـ 4K، في نفس الحفل.