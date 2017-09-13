آبل تطلق "Apple TV 4K" وأحدث ساعاتها الذكية
آبل تطلق "Apple TV 4K" وأحدث ساعاتها الذكية
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 05:10 (GMT +0400).
1:40
أعلنت شركة "آبل" عن تلفزيون آبل الجديد بدقة "4K"، بالإضافة إلى أحدث ساعة بميزة احتوائها شبكة بيانات خلوية للاتصال.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.