آبل تطلق "Apple TV 4K" وأحدث ساعاتها الذكية

آبل تطلق "Apple TV 4K" وأحدث ساعاتها الذكية

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 13 سبتمبر/ايلول 2017; 05:10 (GMT +0400).
آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجيا
1:40

أعلنت شركة "آبل" عن تلفزيون آبل الجديد بدقة "4K"، بالإضافة إلى أحدث ساعة بميزة احتوائها شبكة بيانات خلوية للاتصال.

آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجيا