خبر سار لعشاق الألعاب الكلاسيكية.. "نينتندو" تعود مجدداً بنسخة مصغرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الشركة المصنعة للعبة "نينتيندو" عن إعادة تصدير نسخة جديدة مصغرة وتسمى "NES Classic Edition" من وحدة الألعاب، بسبب الإقبال الكبير عليها، إثر إيقاف إنتاج الشركة بسبب "الموارد المحدودة"، العام الماضي.

وأعلنت الشركة، الثلاثاء، عن تصدير النسخة الكلاسيكية من وحدة الألعاب مجدداً، وذلك ابتداءً من عام 2018، نظراً لازدياد الطلب عليها، بالإضافة إلى أنها احتلت المركز الأول في السلع من ناحية أعداد الناس التي تحاول اقتناءها في موسم التسوق عام 2016.

وتحتوي هذه النسخة من "نينتيندو"، والتي سيبلغ سعرهاً 60 دولاراً أمريكياً، على 30 لعبة منها لعبتي "Mario Bros" و "Donkey Kong" .

ويأتي إعلان الشركة عن هذه النسخة قبل أسبوعين من إطلاق جهاز مصغر آخر يسمى "SNES Classic Edition" ويحتوي على 21 لعبة من ضمنها "Super Mario World" و "The Legend of Zelda" و "Star Fox 2".

وقالت الشركة في بيان لها: "لقد أظهر عشاق وحدة الألعاب شغفاً منقطع النظير تجاه هذه الألعاب الكلاسيكية، لذلك تعمل نينتندو لوضع عدد أكبر منها على رفوف المتاجر".