نيويورك (CNN)-- تتطلع دول عديدة في جميع أنحاء العالم إلى الابتعاد عن السيارات التي تحرق الوقود. وتريد كل من الهند وفرنسا وبريطانيا والنرويج التخلي عن السيارات التي تستهلك الغاز والديزل لصالح المركبات "الأنظف". حتى في ألمانيا، الدولة التي اخترعت فعلياً سيارة الاحتراق الداخلي، هناك حديث بين السياسيين حول التخلص منها في نهاية المطاف.

لا شيء من هذا يعني أن هدير المحرك عند الدعس على دواسة البنزين سيختفي بين عشية وضحاها. أو حتى على مدى العقد المقبل. إذ سيستغرق الانتقال إلى السيارات الكهربائية سنوات عديدة.

وبينما تتطلع شركات صناعة السيارات نحو مستقبل بدون سيارات تحرق الوقود، شكلت المركبات التي تستهلك الكهرباء جزءاً كبيراً من معرض "فرانكفورت" للسيارات هذا العام.

اضغط على معرض الصور أعلاه للتعرف أكثر على بعض أبرز السيارات التي قد تسيطر على شوارع المستقبل: