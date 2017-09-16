هل تطلب آيفون 8 اليوم أم تنتظر "X"؟ هل تحتاج حتى إلى الهاتف الجديد؟

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكنك الآن طلب هاتف أيفون 8 أو 8+. ولكن آبل خلقت معضلة لزبائنها بتأجيل إطلاق هاتفها "أيفون X" حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

هل تشتري أيفون 8 أم تنتظر؟ الفرق بين نسختي 8 وX هو 200 إلى 300 دولار، وانتظار 6 أسابيع، والقدرة على تحويل نفسك إلى "إيموجي متحرك".

ولمساعدتك على اتخاذ قرار متى (أو حتى إذا) ستدفع مئات الدولارات لشراء هاتف أيفون جديد، ألق نظرة على ما يقدمه كل جهاز:

صراحة.. هل تحتاج حتى إلى هاتف أيفون جديد؟

الثلاثاء المقبل، قبل أن تبدأ آبل بشحن أيفون 8 و8+، ستطلق الشركة نظام التشغيل "iOS 11" لهواتفها المتحركة. التحديث المجاني سيقدم تصميماً جديداً وعدااص من المزايا الجديدة للهواتف الحالية. هناك دعم لتطبيقات الواقع المعزز، ونظام إدارة الملفات، ومركز التحكم المحدث وميزة السلامة للسائقين. وقد تم حتى تعديل صوت "Siri" ويمكن أن تُفعّل حيلاً جديدة مثل الترجمات.

ولكن؟ هذا التحديث سيكون متاحاً فقط لمن لديه أيفون 5S أو الموديلات الأحدث، ولن تعمل كل الميزات الجديدة على جميع الموديلات. على سبيل المثال، تطبيقات الواقع المعزز ستعمل فقط على أيفون 6S والموديلات الأحدث منه.

وقد تكون سعيداً بتحديث هاتفك أيفون 7S المقاوم للماء. إذ يشترك بالعديد من المواصفات مع أحدث النماذج ولكنه الآن سيكون بسعر جديد أرخص، ابتداءً من 549 دولار.

على ماذا تحصل عند شراء أيفون 8 و8+؟

كان يمكن بسهولة أن يُسمى الهاتفين بأيفون 7S و7S+. النموذجان الجديدان يتضمنان بعض المميزات البارزة، تغييرات التصميم الدقيقة، وتحديثات السرعة المعتادة.

الجزء الخلفي من الهواتف أصبح الآن قطعة من الزجاج المقوى. لماذا التبديل؟ إنه ضروري لأكبر ميزة جديدة في أيفون 8 و8+: الشحن اللاسلكي. عوضاً عن إدخال الموصل في المنفذ، يمكنك وضع الجهاز على رأس منصات الشحن الاستقرائي الخاصة (والتي تُباع بشكل منفصل) التي تستخدم معيار "Qi" للشحن.

الهواتف الثلاثة الجديدة ستأتي بمعالج "A11" الأسرع. ويتضمن A11 "المحرك العصبي" للتعامل مع المهام المعقدة مثل التعرف على الكلام، وفي أيفون X، التعرف على الوجه.

كيف يختلف أيفون 8 عن أيفون 7؟

يستخدم أيفون 8 الشحن اللاسلكي والهيكل الزجاجي والمعالجات الأسرع وتتوفر بذاكرة سعة 64 غيغابايت أو 256 غيغابايت. وتقول أبل إن أجهزة استشعار الكاميرا أكبر وأفضل للصور في الإضاءة المنخفضة. والكاميرات المزدوجة في أيفون 8+ تعني أنها تحصل على عدد من خيارات وضع "Portrait" الجديدة التي تحاكي تأثيرات الإضاءة الاحترافية. إذ يضيف المزيد من خيارات معدل الإطار والفلاش المحسّن.

كيف يشبه أيفون 7؟

التصميم الأساسي للهاتف هو نفسه ومن غير المرجح أن تبرز أي اختلافات إلا إذا كنت تنفق الكثير من الوقت وأنت تحدق في الجزء الخلفي من جهازك. عمر البطارية، دقة الشاشة ومقاومة الماء والغبار كلها نفس أيفون 7 و7+.

التكلفة والتوافر

يبدأ سعر أيفون 8 من 699 دولار وأيفون 8+ من 799 دولار (للذاكرة سعة 64 غيغابايت). تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 15 سبتمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستشحن الهواتف في الـ22 من ذات الشهر.

على ماذا تحصل عند شراء أيفون X؟

هناك بعض التكنولوجيا الجديدة التي لا يمكن إنكار أنها مميزة (وربما مخيفة) معبأة في أيفون X. إنه متوفر بحجم واحد فقط، أكبر قليلاً من أيفون 8. شاشة أيفون X أكبر بكثير بحجم 5.8 بوصة تمتد من الطرف إلى الطرف ولا يوجد زر العودة المعتاد.

أبرز المميزات الإضافية هي تقنية التعرّف على الوجه. إذ عوضاً عن استخدام بصمة الإصبع، سيستخدم الهاتف أجهزة استشعار وكاميرات أمامية لتحديد وجهك وفتح الهاتف. وستُستخدم التكنولوجيا أيضاً لميزات أخرى، مثل "Animoji"، التي تحرك رموز الإيموجي بحيث تقليد تعبيرات وجهك.

هناك بعض التحسينات على كاميرا أيفون 8+. العدسات المزدوجة الآن فوق بعضها بدلاً من أن تكون إلى جانب بعضها، والعدسة المقربة لديها فتحة أوسع (ƒ / 2.4). العدستان بهما تقنية تثبيت الصورة البصرية، مقابل كاميرا واحدة فقط على أيفون 8+.

كيف يختلف أيفون X عن أيفون 8؟

لدى أيفون X تقنية التعرّف على الوجه وتحديد الملامح لفتح الجهاز وتطبيق "Animoji". الشاشة ذات الدقة الأعلى تمتد من الطرف إلى الطرف ما عدا الجزء العلوي الذي يحتوي على أجهزة الاستشعار. استبدال الزر الموجود أسفل الجهاز العادي والذي يتم من خلاله الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، بأداة تحكم تظهر عبر اللمس. كما لا توجد خاصية مسح بصمة الإصبع. الكاميرا أفضل بعدستين فيهما تقنية تثبيت الصورة البصرية. الكاميرا الأمامية بها خيارات وضع "Portrait" الجديدة التي تحاكي تأثيرات الإضاءة الاحترافية.

كيف يشبه أيفون 8؟

يستخدم أيفون X أيضاً الشحن اللاسلكي، والهيكل الزجاجي بالكامل، والمعالج الأسرع "A11". ولديه ذات خيارات وضع "Portrait" الجديدة بالكاميرا الخلفية.

التكلفة والتوافر

يبدأ سعر أيفون X من 999 دولار. وسيُشحن بالثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.