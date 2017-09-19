(CNN)-- قد تذكرون الهاتف الأيقوني لشركة نوكيا 3310، الذي أعلنت عن قدوم أول نسخة منه عام 2000، وقد قدّمت الشركة نسخة جديدة بالاسم ذاته مؤخراً.
لعبة الأفعى وغياب ازعاج السوشيال ميديا.. هذا هو هاتف نوكيا 3310
لعبة الأفعى من جديد.. هذا هو هاتف نوكيا 3310
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 19 سبتمبر/ايلول 2017; 12:03 (GMT +0400).
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لمن كبر في أوائل الألفية كانت هنالك نقطة واحدة يُجمع عليها محبو نوكيا.. لعبة الأفعى!
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