لعبة الأفعى وغياب ازعاج السوشيال ميديا.. هذا هو هاتف نوكيا 3310

لعبة الأفعى من جديد.. هذا هو هاتف نوكيا 3310

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 19 سبتمبر/ايلول 2017; 12:03 (GMT +0400).
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لمن كبر في أوائل الألفية كانت هنالك نقطة واحدة يُجمع عليها محبو نوكيا.. لعبة الأفعى!

(CNN)-- قد تذكرون الهاتف الأيقوني لشركة نوكيا 3310، الذي أعلنت عن قدوم أول نسخة منه عام 2000، وقد قدّمت الشركة نسخة جديدة بالاسم ذاته مؤخراً.

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