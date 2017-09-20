كيف ابتاع الروس إعلانات فيسبوك بسهولة أثناء انتخابات أمريكا؟

كيف أعلن الروس عبر فيسبوك أثناء انتخاب ترامب؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و44 دقيقة.
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2:09

الأمر كله يعود لخدمة الإعلانات الذاتية. هذه الأداة أصبحت أساسية في فيسبوك وغوغل وتويتر، للسماح للشركات والأشخاص بشراء إعلانات على صفحاتهم. 

(CNN)-- فيسبوك لا يوافق على هذه الإعلانات بشكل أوتوماتيكي، لكن الكثير من المنظمات الإعلامية تجرب هذه الأدوات بظل أحداث استخدام روسيا لها، وقد وجدت أن معايير القبول منخفضة. 

قامت منظمة “بروبابليكا” بشراء إعلانات على فيسبوك باستخدام خدمة الإعلانات الذاتية مستهدفة الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم “كارهين لليهود”، وهو مصطلح عنصري كنا نتوقع لفيسبوك أن يرفضه إلا أنه قبل بالإعلان خلال 15 دقيقة، وفقاً لـ”بروبابليكا”. 

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