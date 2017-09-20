كيف ابتاع الروس إعلانات فيسبوك بسهولة أثناء انتخابات أمريكا؟

(CNN)-- فيسبوك لا يوافق على هذه الإعلانات بشكل أوتوماتيكي، لكن الكثير من المنظمات الإعلامية تجرب هذه الأدوات بظل أحداث استخدام روسيا لها، وقد وجدت أن معايير القبول منخفضة.

قامت منظمة “بروبابليكا” بشراء إعلانات على فيسبوك باستخدام خدمة الإعلانات الذاتية مستهدفة الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم “كارهين لليهود”، وهو مصطلح عنصري كنا نتوقع لفيسبوك أن يرفضه إلا أنه قبل بالإعلان خلال 15 دقيقة، وفقاً لـ”بروبابليكا”.