لماذا اعتذر مطوّرو لعبة فيديو " Star Wars Battlefront II"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد اشتعال الانتقادات ضدهم اعتذر مطورو لعبة "Star Wars Battlefront II"

إذ قامت الشركة المسؤولة عن لعبة "حرب النجوم" الجديدة بالتخلي عن دخل كبير من اللعبة بعد شكاوى عديدة أتت خلال الأيام الماضية من المستخدمين تجاه الوقت الطويل الذي يتوجب عليهم إمضاؤه لفك القفل عن بعض الخصائص بلعبة " Star Wars Battlefront II"، او يمكنهم دفع المال للحصول عليها مباشرة.

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أما المشرّعون في بلجيكا فبدأوا بالبحث في احتمالية إتاحة اللعبة لأحد أشكال القمار، ورغم أنه من الشائع دفع مبلغ معين مقابل الحصول على خصائص محددة بالألعاب، بالأخص في الألعاب المحمّلة على الهواتف الذكية، إلا أن تحميلها يكون مجانياً، على عكس لعبة "حرب النجوم" هذه والتي يتوجب شراؤها مقابل 60 دولار.

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وقد قدّر بعض اللاعبين بأنه يتوجب اللعب لساعتين في اليوم وعلى مدى عامين بالضبط لفك القفل عن كافة خصائصها، أو يمكن دفع مبلغ قد يبلغ بالإجمال ألفي دولار

وأشارت شركة "Electronic Arts" إلى أنها ستمضي المزيد من الوقت في الاستماع لحاجة زبائنها وتعديل خدماتها وتشذيبها وفقاً لرغباتهم.