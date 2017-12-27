هل خاب أمل المستثمرين بالـ"آيفون إكس"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المحتمل بأن الإثارة المحيطة بهاتف "أيفون إكس" قد انتهت صلاحيته، فقد تراجعت أسهم شركة "أبل" ومُصدِّريهم هذا الأسبوع بعد تنبؤ عدد من الخبراء في المجال بالطلب المنخفض على هاتف "آيفون 10" أو المعروف باسم "آيفون إكس" والذي احتل اسمه عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية.

وقد تراجعت أسهم "آبل" بنسبة أربعة في المائة، ليعاقب المستثمرون الشركات التي تقوم بتصنيع أجزاء الـ"آيفون"، بانخفاض أسهم شركة "Genius Electronic Optical"، التي تقوم بتصنيع وحدات عدسات للـ"آيفون"، بنسبةٍ تصل إلى أكثر من 11 بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت أسهم "Pegatron" و"Lumentum" بنسبة ثلاثة بالمئة، بينما شهدت "Finisar" و"Skyworks" انخفاضاً بمقدار إثنين بالمئة، بالإضافة إلى "Foxconn" التي انخفضت بمقدار واحد بالمئة.

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فالـ"آيفون الذي أعيد تصميمه بشكلٍ جذري كان من المفترض أن يعطي شركة "أبل" دفعةً بعد بضعة أعوامٍ من تقلص مبيعاتها، وكانت تقارير البيع المبكرة إيجابية، كما أفادت مؤسسة "مورجان ستانلي" الأسبوع الماضي أن جهاز الـ"آيفون" كان "ساخناً" وبالأخص في الصين.

ولكن يبدو أن الموجة الأولى من الطلب الناتج عن مهووسي "أبل" قد ولّى، بل ويشكّ محللون من إقبال مستخدمي الـ"آيفون" العاديين على ترقية هواتفهم القديمة إلى الـ"آيفون إكس".

واستشهد محللٌ بسعر الـ"آيفون إكس" الغالي الذي يصل إلى ألف دولار بالإضافة إلى مواصفاته المربكة عندما تنبأ بأن "أبل" سوف تنجح فقط في شحن 35 مليون جهاز "آيفون" في الأشهر الثلاثة الأولى في 2018، أي أقل بنحو 10 ملايين من العدد الذي تم توقعه سابقاً.

وقدرت مؤسسة "JL Warren Capital" الآن أن "أبل" سوف تقوم بشحن 25 مليون جهاز "آيفون إكس" فقط، وأما "جيفريز" فكانت أكثر تفاؤلاً، بتوقع شحن "أبل" لـ40 مليون جهاز.

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وجاءت تقارير المحلل بعد ما ذكرت الصحيفة التايوانية "إيكونوميك ديلي"، الإثنين، أن "أبل" خفّضت توقعات مبيعاتها بشكلٍ كبير من 50 مليون إلى 30 مليون، في حين لم ترد "أبل" بشكلٍ فوري لطلب "CNNMoney" بتعليق.

ولكن الخبر السار لشركة "أبل" هو أن موسم التسوق لفترة الأعياد في 2017 كانت على الأرجح الأفضل على الإطلاق، ويتوقع المحللون أن "أبل" باعت ما يصل إلى 90 مليون "آيفون" على مدى الثلاثة أشهر الماضية، الأمر الذي من شأنه أن يبهر سِجِلّ الشركة السابق، في حين لم تصرّح الشركة علناً ​​عن أرقام مبيعات أجهزة الـ"آيفون إكس" على وجه الخصوص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، في نوفمبر/ تشرين الثاني إن طلبات الـ"آيفون إكس" كانت "قويةً جداً"، ودافع عن سعر الهاتف الذي أعيد تصميمه، بالتزامن مع ارتفاع سهم "أبل" إلى 50 بالمئة هذه السنة، ما يزيد قربها من أن تكون أول شركة عامة تُقدَّر بتريليون دولار.