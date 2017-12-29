آبل تعتذر من مستخدميها لإبطائها أجهزة آيفون وتخفّض من سعر بطارياتها

آبل تعتذر من مستخدميها لإبطائها أجهزة آيفون

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
آبلأيفونأجهزة محمولةشركاتتكنولوجيا
1:28

اعترفت الشركة القائمة بكاليفورنيا بأن آخر تحديث لبرمجياتها يتسبب ببعض المشاكل في أجهزة "آيفون".

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذرت شركة "آبل" لمستخدميها بعد اعترافها بإبطاء أجهزة الآيفون، لتوفر حلاً مؤقتاً بتخفيض سعر البطاريات المستبدلة.

آبلأيفونأجهزة محمولةشركاتتكنولوجياأمريكانيويورك