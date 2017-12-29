نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذرت شركة "آبل" لمستخدميها بعد اعترافها بإبطاء أجهزة الآيفون، لتوفر حلاً مؤقتاً بتخفيض سعر البطاريات المستبدلة.
آبل تعتذر من مستخدميها لإبطائها أجهزة آيفون وتخفّض من سعر بطارياتها
آبل تعتذر من مستخدميها لإبطائها أجهزة آيفون
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
1:28
اعترفت الشركة القائمة بكاليفورنيا بأن آخر تحديث لبرمجياتها يتسبب ببعض المشاكل في أجهزة "آيفون".
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