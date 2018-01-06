"أمازون" تعلن عن قدوم "أليكسا" للأجهزة المحمولة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قريباً سيمكنكم طرح الأسئلة لـ "إليكسا" خارج منازلكم.

إذ أعلنت شركة "أمازون"، الجمعة، بأن مصنّعي المعدات التكنولوجية سيتمكنون من إضافة مساعدة الشركة الرقمية "أليكسا" على الأجهزة المحمولة، مثل سماعات الرأس والساعات الذكية وأدوات اللياقة.

وسيتمكن المستخدمون من توجيه الأسئلة والطلبات لـ "أليكسا"، حول أحوال الطقس أو قراءة الأخبار.

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وستتمكن الشركات من إضافة المساعدة الرقمية لأجهزتها من خلال مجموعة برمجيات "Alexa Mobile Accessory Kit"، وذلك بإضافة أقل قدر ممكن من التحديثات لدمج المساعدة بتلك المعدات، وفاً لما ذكرته "أمازون".

وقالت "أمازون" بأنه ومع مجموعة البرمجيات، لن يضطر المطوّرون من الأطراف الثالثة إلى إنشاء أغلبية البرمجة والتشفير لدمج "أليكسا" بمعداتهم، فالأجهزة المزوّدة بالاتصال الصوتي بالبولتوث يمكنها الاتصال مباشرة بـ "Alexa Voice Service" من خلال تطبيق "Amazon Alexa" عبر جهاز المستخدم المحمول.

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وتخطط شركات مثل "Bose" و"Jabra" و"iHome" و"Beyerdynamics" و"Linkplay" لجلب "أليكسا" بمنتجاتهم هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الشركة الأخيرة لدفع المزيد لاستخدام "أليكسا"، في عالم يضجّ بالمنافسة بقطاع المساعدين الأذكياء، مثل "سيري" لـ "آبل" و"Google Assistant" لـ "غوغل" و"كورتانا" من "مايكروسوفت"، كما أهلنت "Roku" مؤخراً عن تقديم مساعدها الرقمي الخاص.