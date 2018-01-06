خلل أمني يؤثر على جميع مستخدمي الكمبيوترات والهواتف.. كيف تحمي نفسك؟

خلل أمني يؤثر على الهواتف.. كيف تحمي نفسك؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 06 يناير/كانون الثاني 2018; 02:56 (GMT +0400).
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1:05

تستغل حشرتي "سبيكتر" و "ميلتداون" كيفية تنبؤ وتنفيذ الرقاقات للمهمات.

اكتشف باحثون خللين أمنيين رئيسيين في رقاقات المعالجة، ما يؤثر على جميع مستخدمي الكمبيوترات والكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية تقريباً. الخلل يضرب أجهزة آبل وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، حيث تستغل حشرتي "سبيكتر" و "ميلتداون" كيفية تنبؤ وتنفيذ الرقاقات للمهمات، وهذا الخلل يترك بعض المعلومات الحساسة ضعيفة.

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