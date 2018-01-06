كيف سنتسوق من المتاجر مستقبلاً؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع تطور التكنولوجيا في حياتنا يوماً بعد الآخر، تتغير أيضاً قطاعات الأعمال التي تحويها، فمع تغيّر أنماط المستهلكين لشراء ما يحتاجونه عبر الإنترنت، بدأت محال البيع بالتجزئة بابتكار طرق جديدة لإنعاش سوقها، فكيف سيصبح شكل المتاجر في المستقبل؟

المرايا الذكية

تعمل ريبيكا مينكوف على تصميم "connected stores" أي المتاجر المتصلة، وهي التي تربط بين تجربة التسوق الإلكرتوين والتسوق على أرض الواقع، إذ تحوي هذه المتاجر مرايا ذكية تعمل كشاشات لمس، تعمل على تحديد الملابس بتكنولوجيا "تحديد الهوية عبر موجات الراديو" أو "RIFD" اختصاراً، شاهد: لكل امرأة ورجل..هذه المرآة "التفاعلية" تغير شكلكما بلمح البصر

وداعاً يا طوابير الانتظار!

توفر شركة "أمازون" متاجر خالية من المحاسبين وبالتالي لا داعي للانتظار في طابور للمحاسبة على ما تود شراءه، إذ يمكنك تحميل تطبيق "Amazon Go"، وتأكيد حسابك الشخصي عند الدخول للمحل، لتشتري ما تريده وتمضي بطريق بكل سهولة، لتضاف قيمة المشتريات على حسابك في موقع "أمازون".

وتتابع "أمازون" المشتريات بمزيج بين برمجيات الرؤية بالكمبيوتر وتكنولوجيا تعلم الآلات، المحل الواقع في سياتل الأمريكية لا يزال قيد التجربة بين موظفي "أمازون"، كما تخطط شركة "وولمارت" لبناء متجر مماثل.

الواقع الافتراضي

قدّمت شركة "Lowe" نموذج "Holoroom How To" لتدريب المستخدمين حول كيفية تركيب أثاثهم بأنفسهم في الواقع الافتراضي، وتعاونت مع شركة "مايركوسوفت" لاستخدام جهاز "HoloLens"، لكنها أنهت المشروع.

ولكن شركة تصنيع الحقائب "Vera Bradley" تستثمر أيضاً في هذه التكنولوجيا، إذ يمكن للزبائن في 10 فروع للمحل التجاري ارتداء جهاز "Google Daydream" للواقع الافتراضي للتجول في المحل ومعرفة العملية التي تمر بها المنتجات حتى تصبح جاهزة.

متجر لا يهتم بما قد تشترونه

يجسّد متجر"B8ta" للأدوات الإلكترونية، والمتخصص بالبيع بالتجزئة، نموذجاً جديداً من الأعمال، فبدلاً من تقاضي نسبة من التجار لأي أرباح داخل المحل، يتقاضى المتجر سعر عرض البضاعة فقط.

وبالمقابل يقوم محل "B8ta" بجمع البيانات حول كيفية تعامل الزبائن مع المنتجات المعروضة، حيث تراقب مبيعات الزبائن وسلوكياتهم، بكاميرات واضحة للعيان، كما أن المعلومات تجمع دون الكشف عن هويات الأشخاص المعنيين، وفقاً لما أشارت إليه الشركة القائمة على المتاجر.

حذاؤك وفق طلبك

يركز تجّار البيع بالتجزئة وبالأخص في عالم الرياضة على توفير منتجات بمواصفات يحددها الزبائن، إذ يعمل محل لعلامة "أديداس" التجارية في مدينة نيويورك الأمريكية على قياس نمط المستهلك بالمشي والجري لاختيار أفضل حذاء رياضي لذلك الزبون باستخدام أداة تحليل "Run Genie".

وفي العام الماضي قامت الشركة بتقديم حذاء مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، على أمل توفير الزبائن بتصاميمهم المفضّلة بشكل فوري داخل المحال التجارية.

التكنولوجيا + الجمال = ؟

يقدّم محل تجاري تابع لشركة "سيفورا" اسمه "Sephora Studio" مزيجاً بين التكنولوجيا والجمال، إذ يمكن لأدوات معينة مسح وجه المستخدم وإعطاء عدد من النصائح المخصصة للبشرة بناء على نتائج التحليل، كما توجد أدوات أخرى لقياس معدّل الترطيب بالبشرة وروتين العناية بها لمنح نصائح حول كيفية الاعتناء بها.

الواقع المدمج أو المعزّز

أطلقت "آيكيا" العام الماضي تطبيقاً جديداً يسمح للزبائن برؤية الأثاث في منازلهم باستخدام هواتفهم الذكية، وتعمل منصات مثل "ARKit" من "آبل" على إتاحة المجال أمام المطوّرين المختلفين، مثل "آيكيا" لبناء تطبيقاتهم الخاصة بتكنولوجيا العالم المعزّز، اقرأ أيضاً: شركة أثاث تستثمر 112 مليون دولار بالواقع المدمج

الملابس الذكية

تعاونت شركة تصنيع الملابس "Levi’s" مع "غوغل" لإنتاج سترة ذكية بقيمة 350 دولار، تحوي السترة أجهزة استجابة للمس وإيماءات بالجسد، لترتبط بالهواتف الذكية لتتحكم بسترتك بوظائف معينة، فلمسة على كتفك قد تشغّ الموسيقى عبر هاتفك مثلاً.

كما أطلقت شركة "JanSport" حقيبة ذكية، ترتبط وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق رموز معينة يتضمنها القماش، شاهدها عبر الفيديو التالي: حقيبة ظهر ذكية ترتبط بوسائل التواصل الاجتماعي