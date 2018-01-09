شاهدوا شاشة "LG" القابلة للف بحجم 65 إنش

شاهدوا شاشة "LG" القابلة للف بحجم 65 إنش

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 03:07 (GMT +0400).
أجهزة محمولةتقنيةتكنولوجياتلفزيونشركات
1:37

أعلنت شركة "LG" عن شاشة بحجم 65 إنشا يمكن لفها وبسطها بضغطة زر.

أجهزة محمولةتقنيةتكنولوجياتلفزيونشركاتمنازل ذكية