شاهدوا شاشة "LG" القابلة للف بحجم 65 إنش
شاهدوا شاشة "LG" القابلة للف بحجم 65 إنش
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 03:07 (GMT +0400).
1:37
أعلنت شركة "LG" عن شاشة بحجم 65 إنشا يمكن لفها وبسطها بضغطة زر.
أعلنت شركة "LG" عن شاشة بحجم 65 إنشا يمكن لفها وبسطها بضغطة زر.
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