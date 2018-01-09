رافقونا بجولة في سيارة ذاتية القيادة بلاس فيغاس

لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض شركة "Lyft" المنافسة لـ "أوبر" بالولايات المتحدة، سيارات ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس، تعاونت فيها مع شركة "Aptiv" التكنولوجية، تعالوا معنا في جولة بإحدى هذه السيارات.

