رافقونا بجولة في سيارة ذاتية القيادة بلاس فيغاس

جولة في سيارة ذاتية القيادة في لاس فيغاس

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 07:25 (GMT +0400).
سيارات ذكيةسياراتأمريكاتكنولوجيالاس فيغاس
2:27

يتم في هذه الشركة توظيف سائقين كاحتياطيين خلف مقود هذه السيارات بخاصية القيادة الذاتية.

لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض شركة "Lyft" المنافسة لـ "أوبر" بالولايات المتحدة، سيارات ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس، تعاونت فيها مع شركة "Aptiv" التكنولوجية، تعالوا معنا في جولة بإحدى هذه السيارات.
 

سيارات ذكيةسياراتأمريكاتكنولوجيالاس فيغاسشركاتنقل