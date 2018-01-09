لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض شركة "Lyft" المنافسة لـ "أوبر" بالولايات المتحدة، سيارات ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس، تعاونت فيها مع شركة "Aptiv" التكنولوجية، تعالوا معنا في جولة بإحدى هذه السيارات.
رافقونا بجولة في سيارة ذاتية القيادة بلاس فيغاس
جولة في سيارة ذاتية القيادة في لاس فيغاس
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 07:25 (GMT +0400).
2:27
يتم في هذه الشركة توظيف سائقين كاحتياطيين خلف مقود هذه السيارات بخاصية القيادة الذاتية.
لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرض شركة "Lyft" المنافسة لـ "أوبر" بالولايات المتحدة، سيارات ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس، تعاونت فيها مع شركة "Aptiv" التكنولوجية، تعالوا معنا في جولة بإحدى هذه السيارات.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.