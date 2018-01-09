فقدان المركبة الفضائية السرية “زوما” بعد إطلاق سبيس إكس لها
فقدان مركبة فضاء سرية بعد إطلاق سبيس إكس لها
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
1:09
لا أحد متأكد من هوية الجهة الحكومية التي كلفت بإطلاق الصاروخ.
لا أحد متأكد من هوية الجهة الحكومية التي كلفت بإطلاق الصاروخ.
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