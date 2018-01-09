فقدان المركبة الفضائية السرية “زوما” بعد إطلاق سبيس إكس لها

فقدان مركبة فضاء سرية بعد إطلاق سبيس إكس لها

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
سبيس إكسالفضاءعلوم الفضاءأمريكا
1:09

لا أحد متأكد من هوية الجهة الحكومية التي كلفت بإطلاق الصاروخ.

سبيس إكسالفضاءعلوم الفضاءأمريكا