أحد مطوّري آيفون: هكذا سنتخلص من الإدمان على الهواتف

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تابعوا مقابلة "CNN"، مع توني فاديل، أحد أفراد فريق مؤسس "آبل"، ستيف جوبز"، والذي عاش فترة اختراع هاتف "آيفون"، إليكم رأيه حول كيفية التخلص من الإدمان على الهواتف الذكية.