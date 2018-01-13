أحد مطوّري آيفون: هكذا سنتخلص من الإدمان على الهواتف

أحد مطوّري آيفون: هكذا سنتخلص من إدمان الهاتف

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 03:29 (GMT +0400).
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توني فاديل، أحد أفراد فريق مؤسس "آبل"، ستيف جوبز.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تابعوا مقابلة "CNN"، مع توني فاديل، أحد أفراد فريق مؤسس "آبل"، ستيف جوبز"، والذي عاش فترة اختراع هاتف "آيفون"، إليكم رأيه حول كيفية التخلص من الإدمان على الهواتف الذكية.