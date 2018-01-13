نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تابعوا مقابلة "CNN"، مع توني فاديل، أحد أفراد فريق مؤسس "آبل"، ستيف جوبز"، والذي عاش فترة اختراع هاتف "آيفون"، إليكم رأيه حول كيفية التخلص من الإدمان على الهواتف الذكية.
أحد مطوّري آيفون: هكذا سنتخلص من الإدمان على الهواتف
أحد مطوّري آيفون: هكذا سنتخلص من إدمان الهاتف
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 13 يناير/كانون الثاني 2018; 03:29 (GMT +0400).
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توني فاديل، أحد أفراد فريق مؤسس "آبل"، ستيف جوبز.
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