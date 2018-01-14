هذه نظارة "Lenovo Mirage Solo".. رهان "غوغل" على الواقع الافتراضي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا يزال الواقع الافتراضي في صراع للظهور بالأسواق، ويبدو وأن نظارة من "غوغل" و"لينوفو" قد تدفع لتحسين الأمور.

إذ تعمل الشركتان على تطوير نظارة واقع افتراضي باسم "Lenovo Mirage Solo" ، ويمكن تشغيل النظارة دون اللجوء لأجهزة ذكية أخرى، مثل الارتباط بهاتف ذكي كما هو عليه الحال بجهاز "Google VR" السابق، أو الارتباط بجهاز كمبيوتر كما يحصل مع جهاز "Oculus Rift".

فالبرمجيات والشاشة مرتبطتان في قلب النظارة ذاتها، لتسرح في العالم الافتراضي دون القلق بشأن الأسلاك، وستحوي النظارة أجهزة استشعار تحدد موقع المستخدم وكيفية تحركاته، مثل الانبطاح لتفادي طائر بالعالم الافتراضي أو المشي أماماً.

كيف سيغير "5G" استخدام الواقعين الافتراضي والمعزّز بحياتنا؟

وستظل الأجسام في الواقع الافتراضي في مكانها، ورغم أن بعض الأنظمة تتطلب وجود أجهزة استشعار في مكان تشغيل الألعاب الافتراضي، إلا أن جهاز "Mirage Solo" يحوي تلك الأجهزة داخل النظارة أيضاً، ولعدم استخدام شاشة لهاتف ذكي، من المتوقع أن تبدو الصورة أدق وأوضح عبر شاشة الجهاز المستقلة.

وقد أعلنت الشركتان عن هذا المنتج خلال مشاركتهما في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية "CES" المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ولن يتوفر بالأسواق حتى ربيع عام 2018، وحددت الشركتان السعر الأولي للجهاز ليبلغ 300 دولار.

منتزهات الواقع الافتراضي تغير شكل الترفيه في اليابان

وتعمل النظارة على برنامج "Google Dream"، البرمجية ذاتها التي يحويها جهاز "Daydream View" من "غوغل" والذي يضاف لهاتف "آيفون" أو هاتف بنظام تشغيل "أندرويد" لتفعيل خواص برمجيات العالم الافتراضي، وستحوي البرمجية على أكثر من 250 تطبيقاً.

وتحتاج منصات الواقع الافتراضي لمحتوى مخصّص لها، وقد قامت "غوغل" بتصميم كاميرا "VR180" المعدّة خصيصاً لاتقاط مشاهد بعدسات واسعة وبوضوح "4k"، وقالت الشركة إنها ستضيف المزيد من العمق بكاميراتها المخصصة لالتقاط الصور بـ 360 درجة، وأول شراكاتها ستكون مع "Yi" لتطوير كاميرا "Horizon VR180"، والتي ستتوفر في ربيع هذا العام.