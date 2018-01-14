من داخل ساحة المعركة ضد قرصنة السيارات ذاتية القيادة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تدارُ السيارات ذاتية القيادة من قبل برمجيات كمبيوترية، وكافة هذه البرمجيات معرّضة للاختراق، فكيكف يمكن منع استخدام هذه التكنولوجيا لإلحاق الأذى بالآخرين؟