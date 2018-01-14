من داخل ساحة المعركة ضد قرصنة السيارات ذاتية القيادة

من ساحة المعركة ضد قرصنة سيارات ذاتية القيادة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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3:53

هل بالإمكان اختراق السيارات ذاتية القيادة لإلحاق الأذى بنا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تدارُ السيارات ذاتية القيادة من قبل برمجيات كمبيوترية، وكافة هذه البرمجيات معرّضة للاختراق، فكيكف يمكن منع استخدام هذه التكنولوجيا لإلحاق الأذى بالآخرين؟ 

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