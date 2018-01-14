نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تدارُ السيارات ذاتية القيادة من قبل برمجيات كمبيوترية، وكافة هذه البرمجيات معرّضة للاختراق، فكيكف يمكن منع استخدام هذه التكنولوجيا لإلحاق الأذى بالآخرين؟
من داخل ساحة المعركة ضد قرصنة السيارات ذاتية القيادة
من ساحة المعركة ضد قرصنة سيارات ذاتية القيادة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
3:53
هل بالإمكان اختراق السيارات ذاتية القيادة لإلحاق الأذى بنا؟
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