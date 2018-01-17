كيف يمكن لروبوت استبدال ركبة؟ شاهد ما فعله جراحون في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف يمكن للروبوتات مساعدة الأطباء في المنطقة؟ وهل تكفي المواهب الطبية المتوفرة حالياً للتعامل مع تكنولوجيا متطوّرة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي؟ حاولنا البحث عن إجابات لهذه الأسئلة خلال إعلان دبي عن أول جراحة روبوتية لاستبدال ركبة في منطقة الشرق الأوسط.