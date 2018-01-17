دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف يمكن للروبوتات مساعدة الأطباء في المنطقة؟ وهل تكفي المواهب الطبية المتوفرة حالياً للتعامل مع تكنولوجيا متطوّرة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي؟ حاولنا البحث عن إجابات لهذه الأسئلة خلال إعلان دبي عن أول جراحة روبوتية لاستبدال ركبة في منطقة الشرق الأوسط.
كيف يمكن لروبوت استبدال ركبة؟ شاهد ما فعله جراحون في دبي
شاهد.. كيف يمكن لروبوت استبدال ركبة؟
تكنولوجيا
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
عبد الرحمن بلحيك، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث الأربعاء, 17 يناير/كانون الثاني 2018; 05:54 (GMT +0400).
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أعلنت دبي عن أول جراحة روبوتية لاستبدال ركبة في المنطقة.
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