ما هي منصة "أريبيان - تشين" العربية؟ وما علاقتها بالعملات الرقمية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محمد السهلي، مؤسس منصة "أريبيان - تشين" المتخصصة بتقنية "بلوك تشين" إن السبب بتذبذب أسعار العملات الرقمية يعود لعدم توفرها بشكل واسع، وأن تمحور هذه العملات حول اللامركزية يتسبب بذلك أيضاً، مشيراً إلى أن موضوع الخلاف حول هذه العملات يعد "مسألة وقتٍ لا غير".

وأضاف السهلي في حديث مع "CNN بالعربية، خلال مؤتمر "Unlock Block Chain" الذي عقد في إمارة دبي مؤخراً، أن العملات الرقمية "لا تزال في مرحلة الرضاعة ولم تبلغ مرحلة الفطام، وأنها تحتاج المزيد من البلوغ لتتمكن من اجتذاب المستثمرين الجدد."

ونصح السهلي بالاستثمار بالعملات الرقمية بشكل طويل المدى وبعدد منوّع من العملات، بحيث "لا تضع البيض كله في سلة واحدة"، مشيراً إلى أن المستثمرين بهذه الصورة لن يتأثروا بشكل كبير من التذبذب الحاصل بأسعار هذه العملات.

واستبعد السهلي توقف الجدال حول العملات الرقمية "في يومٍ وليلة"، مشيراً إلى أن ما تفعله بعض البنوك لإيقاف التعاملات المالية بالعملات الرقمية يعد "من وسائل الضغط"، مضيفاً بأن البعض قد يركّز على السلبيات دون الأخذ بعين الاعتبارات الإيجابيات التي قد تقدّمها "بلوك تشين" بصفة عامة، والعملات الرقمية بصورة خاصة.

وأشار مؤسس منصة "أريبيان - تشين" إلى أن الشركات المتخصصة بتقنية "بلوك تشين" ترى بوجوب العمل مع المشرّعين لبناء ما أسماه بـ "مناطق آمنة للتأمل والإبداع،" بحيث تسمح الحكومات بخلق بيئة تجريبية لاختبار إيجابيات هذه التكنولوجيا.