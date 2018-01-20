انتقادات لاذعة تطال تطبيقاً ساهم بحالات حمل غير متوقعة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتعرّض تطبيق للتحكم بالحمل لانتقاد حاد بعد تسجيل عشرات حالات الحمل غير المخططة من قبل المستخدمين.

إذ يستخدم تطبيق "Natural Cycles"، الموثّق في أوروبا، معادلة خوازمية معيّنة لتوقع مراحل خصوبة المرأة المستخدمة للتطبيق، لكن مستشفى في السويد نبّه إلى حالات الحمل غير المتوقّعة جراء استخدام التطبيق.

وقال ممثلون عن مستشفى " Södersjukhuset" في ستوكهولم إن 37 امرأة على الأقل خضت عمليات إجهاض بعد استخدامهن التطبيق كوسيلة لمنع الحمل.

ونقل المستشفى تقريراً عن التطبيق إلى وكالة المنتجات الطبية، وهي مؤسسة تابعة للحكومة السويدية متخصصة في تشريع القوانين والرقابة على الأدوية والمنتجات الطبية، وقد نقل الخبر أولاً عبر خدمة الغعلام السويدية "SVT".

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وقد حظي التطبيق الذي انطلق في 2014 على شهادته كمصدر للتحقق من المعلومات المتعلقة بالخصوية والإنجاب في أوروبا العام الماضي.

ويأخذ التطبيق عدة عوامل بعين الاعتبار، منها درجة حرارة جسد المرأة ومعدّل عمر الحيوانات المنوية والدورات الشهرية السابقة للتنبؤ بالأوقات التي يتوجب عليها المستخدمة استعمال الطرق التقليدية لمنع الحمل، كما يمكن استخدام المعلومات ذاتها كطريقة لتتبع المتغيّرات ورفع فرص الحمل، ويملك التطبيق حوالي 700 ألف مستخدم حول العالم.

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وقد أكدت شركة "Natural Cycles" السويدية التقرير لـ "CNNMoney"، واصفة عمليات الحمل غير المخطط لها بـ "الواقع الحتمي"، مضيفة في بيان لها: "لا توجد وسيلة منع للحمل فعّالة 100 في المائة، والحمل غيرالمتوقع يعتبر من الخطورات المؤسفة المواكبة لأي نوع من أساليب الوقاية من الحمل،" مضيفة: "للوهلة الأولى لا تعد الأرقام المتداولة عبر وسائل الأمر سبباً يدعو للدهشة بالاخص مع الشهرة التي يحظى بها هذا التطبيق ومواكبة مع معدّلات النجاح التي نحظى بها."

وأشارت الشركة إلى إطلاقها لتحقيق داخلي مع أقسامها الطبية للبحث في الموضوع.

ولم يرد المستشفى السويدي أو وكالة المنتجات الطبية بشكل مباشر على طلب "CNNMoney" الحصول على تعليق.

ومع 400 ألف مستخدم في أوروبا وحدها، تعتبر "Natural Cycles" بديلاً ألطف من حبوب منع الحمل أو استخدام أدوات داخل الرحم، وتدّعي الشركة إمكانية المقارنة بين نسبة نجاح تطبيقها وحبوب منع الحمل، مستدلة بذلك إلى دراسة من مجلة " European Journal of Contraception and Reproductive Health Care."

وفي الولايات المتحدة تقدم الشركة تطبيقها على أنه طريقة لتتبع معدلات الخصوبة، وليس كوسيلة لمنع الحمل كما يحصل في أوروبا.

وقد ذكرت الشركة عبر موقعها بأن واحدة من كل 100 امرأة سنوياً قد تحمل عند استخدامها للتطبيق، بينما يشار إلى أن حبوب منع الحمل مفيدة بمعدل 99 في المائة عند استخدامها بالشكل الأنسب.