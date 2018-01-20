مصنعو السيارات الأمريكية يراهنون على الـ “بيك أب”.. شاهد أحدث الطرازات

مصنعو السيارات الأمريكية يراهنون على البيك أب

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
سياراتأمريكاصناعات
1:00

بالنسبة لمصنعي السيارات الأمريكية فإن معرض ديترويت للسيارات 2018 ركز على مركبات “بيك أب”.

(CNN)-- تعرف على سيارات البيك أب الجديدة التي تراهن عليها شركات تصنيع المركبات شيفروليه وفورد ودودج، رغم أن منافسيهم الأجانب يركزون على سيارات السيدان وكروس أوفر الدفع الرباعي.

سياراتأمريكاصناعات