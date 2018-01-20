(CNN)-- تعرف على سيارات البيك أب الجديدة التي تراهن عليها شركات تصنيع المركبات شيفروليه وفورد ودودج، رغم أن منافسيهم الأجانب يركزون على سيارات السيدان وكروس أوفر الدفع الرباعي.
مصنعو السيارات الأمريكية يراهنون على الـ “بيك أب”.. شاهد أحدث الطرازات
مصنعو السيارات الأمريكية يراهنون على البيك أب
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
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بالنسبة لمصنعي السيارات الأمريكية فإن معرض ديترويت للسيارات 2018 ركز على مركبات “بيك أب”.
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