نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت "Nintendo Labs" عن جهاز لألعاب الفيديو يمكنك تركيبه بنفسك، ليتمكن الأطفال من تحويل جهاز "Nintendo Switch" إلى بيانو أو روبوت أو طائر وغيرها.
“نينتندو لابو“.. تحول إلى روبوت عبر ألعاب فيديو تصنعها بيديك!
تحول إلى روبوت عبر ألعاب فيديو تصنعها بيديك!
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 05:02 (GMT +0400).
1:05
إن اعتقدتَ بأن جهاز "Switch" من نينتندو لن يزداد روعة، فكّر مجدداً!
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