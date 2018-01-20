“نينتندو لابو“.. تحول إلى روبوت عبر ألعاب فيديو تصنعها بيديك!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت "Nintendo Labs" عن جهاز لألعاب الفيديو يمكنك تركيبه بنفسك، ليتمكن الأطفال من تحويل جهاز "Nintendo Switch" إلى بيانو أو روبوت أو طائر وغيرها.