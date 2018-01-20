“نينتندو لابو“.. تحول إلى روبوت عبر ألعاب فيديو تصنعها بيديك!

تحول إلى روبوت عبر ألعاب فيديو تصنعها بيديك!

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 05:02 (GMT +0400).
ألعاب فيديوألعابابتكارات
1:05

إن اعتقدتَ بأن جهاز "Switch" من نينتندو لن يزداد روعة، فكّر مجدداً!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت "Nintendo Labs" عن جهاز لألعاب الفيديو يمكنك تركيبه بنفسك، ليتمكن الأطفال من تحويل جهاز "Nintendo Switch" إلى بيانو أو روبوت أو طائر وغيرها.

ألعاب فيديوألعابابتكارات