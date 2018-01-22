من "أمازون".. إليكم أول بقّالة خالية من طوابير الانتظار

وقد افتتحت الشركة متجراً بنموذج مشابه لبيع الكتب، وكانت المرة الأولى التي تبيع بها الشركة الكتب في العالم الواقعي، المتجر الواقع في نيويورك يملك محاسبين لكنه يستعين بالمعلومات المجمّعة عبر الإنترنت لوضع خيارات الكتب التي يفضّلها زبائنها، شاهد الفيديو التالي: بعد قضائها على متاجر الكتب.. أمازون تفتتح أول محل لها!