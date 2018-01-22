وقد افتتحت الشركة متجراً بنموذج مشابه لبيع الكتب، وكانت المرة الأولى التي تبيع بها الشركة الكتب في العالم الواقعي، المتجر الواقع في نيويورك يملك محاسبين لكنه يستعين بالمعلومات المجمّعة عبر الإنترنت لوضع خيارات الكتب التي يفضّلها زبائنها، شاهد الفيديو التالي: بعد قضائها على متاجر الكتب.. أمازون تفتتح أول محل لها!
من "أمازون".. إليكم أول بقّالة خالية من طوابير الانتظار
إليكم أول بقّالة خالية من طوابير الانتظار
تكنولوجيا
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 يناير/كانون الثاني 2018; 07:51 (GMT +0400).
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افتتحت عملاقة التكنولوجيا "أمازون" أول متجر للمواد التموينية خالٍ من طوابير الانتظار. وتعد هذه الطريقة ابتكاراً جديداً في عالم التسوق، ليخلو من المحاسبين وآلاتهم، ويتخلص المتسوقون من الانتظار في طوابير لدفع ثمن ما يشترونه، شاهد تجربة التسوق في الفيديو أعلاه.
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