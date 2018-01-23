"آبل" تتعاون مع ملالا يوسف زي لتمويل تعليم الفتيات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظي الصندوق الخيري باسم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي، باستثمار كبير من "آبل".

وهذا الدعم سيسمح للشركة بمضاعفة أرقام المنح الخيرية المخصّصة لدعم المستوى الدراسي الثانوي للفتيات في الهند وأمريكا اللاتينية، ً لما أعلنته الشركة، الأحد، الهدف الأولي لهذه الخطوة يكمن بمساعدة أكثر من 100 ألف فتاة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، في بيان: "نحن نؤمن بأن التعليم يوفر قوة عاملة متساوية ونشارك صندوق ملالا التزامه لمنح كل فتاة فرصة الذهاب للمدرسة."

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وسيوظف الاستثمار أيضاً لربفع درجة المنظمة الخيرية من ناحية "التكنولوجيا والمناهج والأبحاث في مجال تغيير التشريعات."

ولم تذكر "آبل" حجم المبلغ الذي ستوظفه المؤسسة للمنظمة الخيرية، لكن كوك سينضم إلى مجلس إدارتها، وقال يوسف زي في بيان: "من خلال ابتكاراتها وأعمالها الخيرية، ستساعد "آبل" في تعليم الأشخاص حول العالم ومنحهم القوة."

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وأضافت: "أشعر بالامتنان الكبير لأن "آبل" تدرك قيمة الاستثمار في الفتيات وانضمامها لصندوق ملالا في الحرب التي نخوضها لللتأكد من أن كافة الفتيات يمكنهن التعلم والقيادة بدون خوف."

وقد أسس صندوق ملالا عام 2013، لمساعدة الفتيات في الدول التي تنشب فيها النزاعات للحصول على "تعليم مجاني وآمن ومتساوٍ"، وفقاً لما ذكرته المنظمة عبر موقعها، وقد حظيت يوسف زي بانتباه عالمي عندما أصبحت أغر الفائزين عمراً بجائزة نوبل للسلام عام 2014، بعد نجاتها من طلقة نارية على يد أحد عناصر حركة طالبان عام 2012 عند مطالبتها علناً بالحصول على المسازواة في التعليم بين الجنسين في باكستان، ويتوقع أن تلقي يوسف زي خطاباً في الملتقى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس بسويسرا، الخميس.