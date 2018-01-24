شاهد.. DJI تكشف عن أحدث طائراتها الآلية.. تعرف على مزاياها

شاهد.. DJI تكشف عن أحدث طائراتها الآلية

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 09:55 (GMT +0400).
ابتكاراتتصاميمتقنيةطائرات بدون طيار
1:08

الطائرة الجديدة أصغر بقرابة النصف من سابقتها.

(CNN)-- كشف شركة DJI عن أحدث طراز لطائراتها الآلية، وهو Mavic Air. وكما هو حال Mavic Pro الحالية، فبإمكانك طي الطائرة الآلية الجديدة. يمكنك طلب Mavic Air مسبقاً مقابل 799 دولاراً، وستطرح للبيع في الأسواق في 28 يناير.

ابتكاراتتصاميمتقنيةطائرات بدون طيار