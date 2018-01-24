(CNN)-- كشف شركة DJI عن أحدث طراز لطائراتها الآلية، وهو Mavic Air. وكما هو حال Mavic Pro الحالية، فبإمكانك طي الطائرة الآلية الجديدة. يمكنك طلب Mavic Air مسبقاً مقابل 799 دولاراً، وستطرح للبيع في الأسواق في 28 يناير.
شاهد.. DJI تكشف عن أحدث طائراتها الآلية.. تعرف على مزاياها
شاهد.. DJI تكشف عن أحدث طائراتها الآلية
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 24 يناير/كانون الثاني 2018; 09:55 (GMT +0400).
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الطائرة الجديدة أصغر بقرابة النصف من سابقتها.
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