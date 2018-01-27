شاهد.. آبل تستعرض نظام iOS 11.3.. برموز “أنيموجي” متحركة!

آبل تستعرض نظام iOS 11.3.. برموز “أنيموجي”!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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نظام التشغيل iOS 11.3 يضيف ميزات حديثة ورموز "أنيموجي" جديدة.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المفترض إطلاقه في الربيع، فنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 11.3 يضيف ميزة مراجعة أداء البطارية، ورموز "أنيموجي" جديدة، إضافة إلى أداة الواقع المعزز  "ARKit."

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