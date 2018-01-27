شاهد.. آبل تستعرض نظام iOS 11.3.. برموز “أنيموجي” متحركة!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المفترض إطلاقه في الربيع، فنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 11.3 يضيف ميزة مراجعة أداء البطارية، ورموز "أنيموجي" جديدة، إضافة إلى أداة الواقع المعزز "ARKit."