نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- من المفترض إطلاقه في الربيع، فنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 11.3 يضيف ميزة مراجعة أداء البطارية، ورموز "أنيموجي" جديدة، إضافة إلى أداة الواقع المعزز "ARKit."
شاهد.. آبل تستعرض نظام iOS 11.3.. برموز “أنيموجي” متحركة!
آبل تستعرض نظام iOS 11.3.. برموز “أنيموجي”!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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نظام التشغيل iOS 11.3 يضيف ميزات حديثة ورموز "أنيموجي" جديدة.
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