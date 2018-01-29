تعرّفوا على تكنولوجيا "بلوك تشين" من تجربة أبو صلاح

هذه تكنولوجيا "بلوك تشين" من تجربة أبو صلاح

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
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1:10

ما هي تكنولوجيا "بلوك تشين"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  انتشتر الأخبار في كل مكان حول تكنولوجيا "بلوك تشين" وعن العملات الرقمية كجزء من تطبيقاتها العملية، ولكن ما هي هذه التكنولوجيا؟ تابعوا شرحاً مختصراً عبر تجربة "أبو صلاح".

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