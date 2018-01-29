تعرّفوا على تكنولوجيا "بلوك تشين" من تجربة أبو صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشتر الأخبار في كل مكان حول تكنولوجيا "بلوك تشين" وعن العملات الرقمية كجزء من تطبيقاتها العملية، ولكن ما هي هذه التكنولوجيا؟ تابعوا شرحاً مختصراً عبر تجربة "أبو صلاح".