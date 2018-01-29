دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشتر الأخبار في كل مكان حول تكنولوجيا "بلوك تشين" وعن العملات الرقمية كجزء من تطبيقاتها العملية، ولكن ما هي هذه التكنولوجيا؟ تابعوا شرحاً مختصراً عبر تجربة "أبو صلاح".
تعرّفوا على تكنولوجيا "بلوك تشين" من تجربة أبو صلاح
هذه تكنولوجيا "بلوك تشين" من تجربة أبو صلاح
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ18 دقيقة.
1:10
ما هي تكنولوجيا "بلوك تشين"؟
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