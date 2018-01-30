شاهد.. قراصنة يدفعون الصرافات الآلية لإخراج كل أموالها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنالك هجمات لقرصنة الصرّافات الآلية تدعى "jackpotting"، يدمج فيها القراصنة بين البرامج الخبيثة وأجهزة المراقبة داخل الصراف الآلي للتحكم به لتتدفق الأموال كما لو فزت بلعبة قمار آلية.