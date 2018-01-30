دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنالك هجمات لقرصنة الصرّافات الآلية تدعى "jackpotting"، يدمج فيها القراصنة بين البرامج الخبيثة وأجهزة المراقبة داخل الصراف الآلي للتحكم به لتتدفق الأموال كما لو فزت بلعبة قمار آلية.
شاهد.. قراصنة يدفعون الصرافات الآلية لإخراج كل أموالها
قراصنة يدفعون صرافات آلية لإخراج كل أموالها
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 04:04 (GMT +0400).
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ما هو هجوم "jackpotting"؟ وكيف يقوم القراصنة بدفع الصرافات الآلية لإخراج كل أموالها.
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