شاهد.. قراصنة يدفعون الصرافات الآلية لإخراج كل أموالها

قراصنة يدفعون صرافات آلية لإخراج كل أموالها

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 04:04 (GMT +0400).
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1:10

ما هو هجوم "jackpotting"؟ وكيف يقوم القراصنة بدفع الصرافات الآلية لإخراج كل أموالها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنالك هجمات لقرصنة الصرّافات الآلية تدعى "jackpotting"، يدمج فيها القراصنة بين البرامج الخبيثة وأجهزة المراقبة داخل الصراف الآلي للتحكم به لتتدفق الأموال كما لو فزت بلعبة قمار آلية.

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