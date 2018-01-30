نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا "Nuro"، روبوت بتقنية القيادة الذاتية يأتي بمهمة واحدة: إيصال كل ما تحتاجه إلى عتبة منزلك.
هذا "Nuro".. روبوت سيوصل ما تحتاجه لعتبة منزلك
"Nuro".. روبوت سيوصل ما تحتاجه لعتبة منزلك
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
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هذه المركبة ذاتية القيادة مصممة لتنفيذ مهامك نيابة عنك!
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