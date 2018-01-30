هذا "Nuro".. روبوت سيوصل ما تحتاجه لعتبة منزلك

"Nuro".. روبوت سيوصل ما تحتاجه لعتبة منزلك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
ابتكاراتتصاميمتويوتاذكاء اصطناعيروبوتات
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هذه المركبة ذاتية القيادة مصممة لتنفيذ مهامك نيابة عنك!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا "Nuro"، روبوت بتقنية القيادة الذاتية يأتي بمهمة واحدة: إيصال كل ما تحتاجه إلى عتبة منزلك.

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