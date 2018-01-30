تطبيق رياضي يكشف بالصدفة أسرارا عسكرية أمريكية

تطبيق يكشف بالصدفة أسرارا عسكرية أمريكية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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1:55

كُشفت مواقع موظفين عسكريين عبر تطبيق للتمارين الرياضية، إليكم التفاصيل..

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر تطبيق مخصص لتتبع الأداء الرياضي اسمه "Strava" خريطة حرارية أظهرت نشاطات كافة المستخدمين حول العالم، ممن لم يفعّلوا إعدادات الخصوصية، ما قد يشكل تهديداً للقوات العسكرية حول العالم بالكشف عن المواقع التي تدرب عناصرهم فيها.

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