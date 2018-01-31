"هارلي دايفيدسون" تعلن عن قدوم دراجتها الكهربائية قريباً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشركة الأمريكية لتصنيع الدراجات النارية "هارلي دايفيدسون" عن خطتها لإطلاق أول دراجة كهربائية له خلال 18 شهراً.

ولن تصدر محركات هذه الدراجات الهدير الذي اعتدنا سماعه، وقد أعلنت الشركة عام 2014 عن نموذج لدراجة كهربائية لكنها لم تحدد موعد قدومها إلى الأسواق.

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الخبر أتى، الثلاثاء، في تقرير "هارلي دايفيدسون"، كما أورد خطة الشركة في لإغلاق مصنع تجميع القطع في ولاية ميزوري والذي يحوي 800 موظف، وستحوّل الدراجات منه إلى مصنع الشركة في بنسلفانيا حيث ستضاف 450 وظيفة.

وقد شهدت الشركة عاماً قاسياً بانخفاض بلغ 6.7 في المائة على دراجاتها عالمية وتراجع بنسبة 8.5 في المائة بالولايات المتحدة.

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وتعمل عدة شركات ناشئة على الدخول في مجال الدراجات النارية الكهربائية، وبفضل ميكانيكية الدراجات الجديدة سيسهل على السائقين تعلم قيادتها، بالأخص مع انعدام الغيارات.

وسيشكل مدى القيادة تحدياً، فالدراجات الكهربائية توفر مدى قيادة قابل للشحن يومياً، لكن لمن يود ركوب دراجته للسفر بعيداً فسيتوجب عليه الانتظار لتطوير التكنولوجيا.