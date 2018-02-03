"إيرباص" تعلن عن مركبة "Vahana" للنقل الجوي الآلي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدّمت شركة "إيرباص" مركبة تاكسي جوية لتنجح مركبة "Vahana" بالتحليق التجريبي.

إذ أعلنت الشركة، الأربعاء، عن نجاح أول رحلتين تجريبيتين، حيث تمكنت الطائرة الآلية من اتحليق على ارتفاع قارب خمسة أمتار لتعاود الهبوط بنجاح بعد الرحلة التي استمرت 53 ثانية، وتمكنت المركبة من التحليق مجدداً، الخميس، وفقاً لما ذكرته الشركى في بيان لها.

وأجريت الرحلات التجريبية في مضمار "بندلتون" للتحليق الجوي الآلي في ولاية أوريغون الامريكية.

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ويبلغ طول "Vahana" 6.1 امتار وعرضها 5.6 أمتار، وصممت للتحليق والهبوط العمودي في المواقع الضيّقة، وتملك مروحة كطائرات الهليكوبتر، وتحوي زوجين من الأجنحة المتحرّكة، وكل جناح يملك أربعة محرّكات.

المشروع يعتبر جزءاً من توسّع "إيرباص" باتجاه ابتكار حلول جديدة بعالم التكنولوجيا الجوية من خلال وحدتها القائمة في "سيليكون فالي" والمعروفة باسم "A3"، وعلى عكس الفترة الطويلة التي تستغرقها الشركة في تصميم طائراتها وتصنيعها وتجربتها، فإن مركبة "Vahana" تأتي بعد 24 شهراً فقط من تأسيس "A3".

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وستضيف المزيد من الاختبارات مصداقية للتكنولوجيا التي طوّرتها الشركة ونموذجها، وستنتقل من اختبار التحليق والهبوط العموديين إلى اختبار التحليق الأفقي، وسيتوجب على "Vahana" التميّز برحلتها إن أردات نقل الركاب من سطوح ناطحات السحب إلى المدن المزدحمة.

ويتوقع القائمون على المركبة استخدام أحدث التكنولوجيا مثل الدفع الكهربائية وتخزين الطاقة والنظر الآلي، على أمل توفير نموذج نهائي لمركبة "Vahana" جاهزاً للبيع بحلول عام 2020.

وقد ذكرت "أوبر" بأن "Vahana" تعد من المركبات الجوية الآلية المرشّحة لتطوير مشروعها "Elevate" الذي تهدف من خلاله تحول خدمات النقل المشتركة من البر إلى الأجواء.

كما تعمل منافسة "إيرباص" الكبرى، "بوينغ" على تطوير ابتكاراتها التكنولوجيا بسرعة للتحليق الجوي، بالأخص بعد استحواذها على شركة "Aurora Flight Sciences" المتخصصة في مجال الطائرات بدون طيار وتصنيع قطع للتحليق.