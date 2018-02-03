كيف يعرض هذا الفنان دمه للبيع بالعالم الرقمي؟

كيف يعرض هذا الفنان دمه للبيع بالعالم الرقمي؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 11:42 (GMT +0400).
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2:32

قدّم فنان الأعمال المرئية كيفن أيبوش، آخر مشاريعه ليدمج العالم الرقمي بالواقعي لاكتشاف قيمته الإنسانية.

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