فيديو مزيّف للقمر العملاق يحظى بـ 16 مليون مشاهدة على "فيسبوك"

فيديو مزيّف يحظى بـ 16 مليون مشاهدة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين.
فيسبوكغرائب
1:03

حظيت صورة ثابتة التقطت قبل سنوات على أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظيت صورة ثابتة التقطت قبل سنوات على أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"، من قبل أشخاص ظنّوا بأنهم يشاهدون بثاً حياً لظاهرة "القمر الأزرق العملاق."

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