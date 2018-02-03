فيديو مزيّف للقمر العملاق يحظى بـ 16 مليون مشاهدة على "فيسبوك"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظيت صورة ثابتة التقطت قبل سنوات على أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"، من قبل أشخاص ظنّوا بأنهم يشاهدون بثاً حياً لظاهرة "القمر الأزرق العملاق."