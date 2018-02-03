أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظيت صورة ثابتة التقطت قبل سنوات على أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"، من قبل أشخاص ظنّوا بأنهم يشاهدون بثاً حياً لظاهرة "القمر الأزرق العملاق."
فيديو مزيّف للقمر العملاق يحظى بـ 16 مليون مشاهدة على "فيسبوك"
فيديو مزيّف يحظى بـ 16 مليون مشاهدة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين.
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حظيت صورة ثابتة التقطت قبل سنوات على أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك"
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