انسوا "بيتكوين" إليكم أطرف العملات الرقمية وأغربها!

انسوا "بيتكوين" إليكم أطرف العملات الرقمية!

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 03 فبراير/شباط 2018; 06:45 (GMT +0400).
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2:09

من العملات الرقمية المبنية على الماريجوانا وصولاً إلى تلك التي تروّج لترامب، تعرّفوا على أغرب العملات الرقمية!

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