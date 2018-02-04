شاهد.. جهاز يزوّد المنازل بالطاقة بإزالة القمامة من الأنهار

جهاز يمد المنازل بالطاقة بإزالة قمامة الأنهار

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 04 فبراير/شباط 2018; 06:29 (GMT +0400).
أمريكاتقنيةالبيئةالطاقة
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أزال الجهاز 1.1 مليون رطلاً من النفايات بأنهار مدينة بالتيمور الأمريكية خلال ثلاث سنوات.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرّفوا على جهاز "Mr. Trash Wheel" المشغّل بطاقة المياه والشمس لتنظيف مجاري المياه من النفايات قبل وصولها للمحيطات.

أمريكاتقنيةالبيئةالطاقة