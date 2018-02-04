أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرّفوا على جهاز "Mr. Trash Wheel" المشغّل بطاقة المياه والشمس لتنظيف مجاري المياه من النفايات قبل وصولها للمحيطات.
شاهد.. جهاز يزوّد المنازل بالطاقة بإزالة القمامة من الأنهار
جهاز يمد المنازل بالطاقة بإزالة قمامة الأنهار
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 04 فبراير/شباط 2018; 06:29 (GMT +0400).
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أزال الجهاز 1.1 مليون رطلاً من النفايات بأنهار مدينة بالتيمور الأمريكية خلال ثلاث سنوات.
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