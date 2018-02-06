شاهدوا بثاً حياً لإطلاق أقوى صاروخ في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "سبيس إكس" عن إطلاق صاروخها الجديد "فالكون هيفي"، مساء الثلاثاء، والذي يعتبر أقوى الصواريخ الفضائية حالياً.

وفي وقت حجزت فيه كافة الفنادق القريبة من مركز كينيدي الفضائي لمشاهدة انطلاق الصاروخ، فإنكم ستتمكنون من مشاهدة إطلاقه عبر بث حي ومباشر بالفيديو التالي:

وكغيره من الصواريخ قد ينطلق بموعده، او قد يتوجب تأجيل عملية الإطلاق إلى مساء الأربعاء.

شاهد التسلسل الذي سينطلق به صاروخ "فالكون هيفي" والذي سيحمل سيارة "تسلا" عبر الفيديو التالي: كيف ستطلق "سبيس إكس" سيارة "تسلا" نحو المريخ؟