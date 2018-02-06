موسك: إطلاق أقوى صاروخ بالعالم قد يتحول لألعاب نارية
هل يتحول أقوى صاروخ بالعالم لعرض ناري؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 03:18 (GMT +0400).
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قال مؤسس شركة "سبيس إكس" في حديث مع شبكتنا إن إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" سيكون "مثيراً" سواء نجح الإطلاق أم فشل.
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