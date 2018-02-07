شاهد.. مركبتكم الاقتصادية إلى القمر أو المريخ أصبحت حقيقية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صاروخ فالكون الثقيل من سبيس إكس أصبح الآن في الفضاء، وهو أكبر وأقوى صاروخ فعّال اليوم. شركة استكشاف الفضاء الخاصة والتي أسسها الميلياردير إيلون موسك تأمل أن يكون هذا الصاروخ وسيلة نقل البشر إلى القمر أو المريخ. لاختبار تحمل الصاروخ، أرسلت سبيس إكس “رجل النجوم”، وهو عبارة عن دمية ترتدي بزة فضائية، مع إحدى سيارات رودستر الحمراء من تسلا. رائد الفضاء كريس هادفيل، قائد محطة الفضاء الدولية السابق، تحدث مع CNN عن إنجاز سبيس اكس.
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تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 02:21 (GMT +0400).
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صاروخ فالكون الثقيل من سبيس إكس هو أكبر وأقوى صاروخ فعّال اليوم.
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