رحبوا بـ 157 رمز "إيموجي" جديد عبر أندرويد و"iOS"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن مجلس "Unicode Consortium"، الأربعاء، عن قدوم 157 رمز "إيموجي" إلى أنظمة تشغيل "أندرويد" و"iOS" في وقت لاحق من 2018.

وتوفر الرموز الجديدة مجموعة متنوعة من الوجوه والأشكال والنشطات الترفيهية التي لم نعتد على رؤيتها بالرموز السابقة، مثل التطريز والخياطة، كما أن الأبطال الخارقين سيحتلون موقعهم ضمن الرموز الجديدة.

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ويشكل مجلس"Unicode Consortium” منظمة غير ربحية تختص بتحديد المعايير العالمية لرسوم الإيموجي والشخصيات الأخرى المرتبطة بتبادل الرسائل والنصوص، ليقوم مطوّرو البرمجيات في شركات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"آبل" بتصميم نسختهم الخاصة من تلك الرسوم لمنصاتهم.

وتراجع "آبل" نسخها من رموز الإيموجي التي حظيت بموافقة المجلس خلال يونيو/حزيران من كل عام، لتقدّم هذه النسخ لمستخدميها خلال تحديث "iOS" في كل خريف، أما "أندرويد" فستقدم نسخها من الرموز في وقت لاحق من العام.

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ومع التحديثات الأخيرة يبلغ عدد رموز الإيموجي المتفق عليها 2823 رمزاً، وخلال السنوات الأخيرة بذل المجلس جهداً لإضافة المزيد من التنوع والاختلاف بدرجات ألوان بشرة الشخصيات الرمزية وتنويع الوظائف وإضافة المزيد من أعلام الدول.