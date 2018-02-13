هذا الروبوت يمكن أن يكون بوابك المستقبلي

هذا الروبوت يمكن أن يكون بوابك المستقبلي

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 03:16 (GMT +0400).
تكنولوجياتقنيةروبوتاتشركاتابتكارات
1:04

يمكن لأحدث روبوت تم ابتكاره من شركة “بوسطن ديناميكس” أنيفتح الباب و أن يحتفظ به مفتوحا خلال اجتيازه الباب والسير إلى الغرفة المجاورة.

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