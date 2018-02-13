هذا الروبوت يمكن أن يكون بوابك المستقبلي
هذا الروبوت يمكن أن يكون بوابك المستقبلي
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 03:16 (GMT +0400).
1:04
يمكن لأحدث روبوت تم ابتكاره من شركة “بوسطن ديناميكس” أنيفتح الباب و أن يحتفظ به مفتوحا خلال اجتيازه الباب والسير إلى الغرفة المجاورة.
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